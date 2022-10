Matheus Ferraz durante treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 07/10/2022 11:26

Rio - A situação envolvendo Matheus Ferraz no Fluminense continua indefinida. Se recuperando de uma operação no joelho esquerdo, o defensor, de 37 anos, só irá definir se irá renovar contrato com o clube carioca após o final do Brasileiro. As informações são do portal "NetFlu".

"O jogador está trabalhando para se recuperar. Depois das férias, verificaremos essa situação (de renovação)", afirmou o empresário Nilson Moura, em contato com o site. O jogador chegou ao Fluminense em 2019, atuou bastante naquela temporada, depois perdeu espaço.

Na temporada de 2022, Matheus Ferraz só entrou em campo no empate sem gols com o Boavista, em março, pelo Campeonato Carioca. Depois disso, não foi mais opção de Abel Braga, nem de Fernando Diniz, quando assumiu o Fluminense em maio.