Jorge Sampaoli retorna ao Sevilla - CRISTINA QUICLER / AFP

Jorge Sampaoli retorna ao SevillaCRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 07/10/2022 17:31

Jorge Sampaoli chegou ao Sevilla e foi apresentado, mas preferiu desconversar sobre contratações na próxima janela de transferências, no fim do ano. A imprensa espanhola publicou nos últimos dias que o técnico tem uma lista de jogadores, entre eles Gabigol, do Flamengo.

"Vou saber direito quando passar estas partidas. Eu me fixo agora no presente, o futuro está distante. Restam dez ou 11 partidas. Depois teremos algo mais claro. Não falemos disso. É um mês que será como dez anos. Falta muito para resolver o futuro", disse.



Nesta sexta-feira (7), o site "Fichajes.net" publicou que o Sevilla estaria disposto a apresentar uma proposta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 122,7 milhões) ao Flamengo para contratar Gabigol.



Conhecido por sempre pedir reforços nos clubes por onde passa, Sampaoli retorna ao Sevilla para tentar recuperar o time, que está em 16ª lugar no Campeonato Espanhol e está praticamente eliminado da Liga dos Campeões, com apenas um pontos em três jogos.