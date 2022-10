Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Jhon AriasMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 07/10/2022 11:00

Rio - A derrota para o Atlético-GO, de virada fora de casa, foi bem amarga para o Fluminense. Porém, a partida foi importante para que Jhon Arias alcançasse uma marca na temporada. Autor do primeiro gol do jogo, o colombiano igualou a temporada mais artilheira de Darío Conca pelo clube das Laranjeiras.

Craque do título brasileiro de 2010 e peça fundamental na arrancada para evitar o rebaixamento no ano anterior, Conca viveu seu ano mais goleador pelo Fluminense em 2014, na sua segunda passagem pelo clube. Naquela ocasião, o argentino balançou as redes em 16 oportunidades, entrando em campo em 59 jogos.

Jhon Arias precisou de menos partidas para igualar os números do ídolo argentino. Ele entrou em campo em 54 jogos e também fez 16 gols. O colombiano é o vice-artilheiro do Fluminense em 2022, atrás apenas de Germán Cano, e o líder de assistências com 13 passes para gols.