Fluminense foi derrotado pelo Atlético-GO, de virada, pela 30ª rodada do Brasileirão MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 06/10/2022 13:40 | Atualizado 06/10/2022 13:42

Após ser derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 2, de virada, nesta última quarta-feira (5), pela 30ª rodada do Brasileirão, o Fluminense ligou o alerta para a reta final da competição. Foi a segunda derrota consecutiva do time comandado pelo técnico Fernando Diniz, que viu os rivais por uma vaga na Libertadores diminuírem a diferença.

Antes da sequência de dois jogos fora de casa, o Fluminense estava com 11 pontos de distância para o sétimo colocado (que era justamente o Atlético-MG). Com as derrotas para o Galo e Atlético-GO, a vantagem caiu para cinco. Desta forma, as chances de uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores caíram para 66%, de acordo com o "Infobola".

Com o atual cenário onde os finalistas da Copa do Brasil e Libertadores se encontram no G-6, o 7º e 8º colocados do Brasileirão também garantirão vaga na Libertadores - mas estes na fase prévia. Após o trauma com a eliminação diante do Olímpia (PAR) neste ano, o Fluminense não deseja repetir o caminho e almeja uma vaga direta na fase de grupos.

Nas próximas oito rodadas restantes, o Fluminense fará quatro jogos em casa e quatro fora. O problema é que o desempenho fora do Rio de Janeiro tem preocupado. O Tricolor, que já foi o melhor visitante do Brasileirão, não vence longe de casa há quase três meses. A última vitória foi no dia 28 de julho, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Desde então, são seis jogos e cinco derrotas (seguidas).

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (9), às 18h, contra o América-MG, pela 31ª rodada. O técnico Fernando Diniz terá o retorno do zagueiro Manoel e do lateral-direito Samuel Xavier, que cumpriram suspensão, e novamente poderá escalar o time sem nenhum desfalque, como aconteceu nas últimas três partidas.