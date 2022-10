Felipe Melo, do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/10/2022 15:20

O volante Felipe Melo não vive um bom momento na temporada, mas tem o respaldo do técnico Fernando Diniz. A confiança do treinador no veterano ficou evidente nos últimos três jogos do Fluminense. Em meio aos desfalques no sistema defensivo, o camisa 52 surgiu como o reserva imediato na zaga.

Contra o Juventude, Diniz não pôde contar com Manoel, hoje titular absoluto, e David Braz, recuperado de lesão há pouco mais de um mês - já que ambos estavam suspensos. Nesse cenário, o único jogador da posição disponível para fazer a dupla de zaga com Nino era David Duarte. Entretanto, o escolhido foi Felipe Melo, que teve uma atuação consistente na vitória por 4 a 0.



Na rodada seguinte, o técnico contou com o retorno dos dois suspensos, mas ficou sem Nino, que estava com dores na coxa esquerda. Dessa forma, Manoel, naturalmente, voltou ao time titular. Contudo, mesmo com David Braz e David Duarte à disposição, a escolha foi por Felipe Melo nos 11 iniciais. O camisa 52, desta vez, não teve bom desempenho: sofreu para marcar Hulk e falhou no lance do primeiro gol do Galo.

A atuação abaixo do esperado não fez com que ele fosse barrado da partida contra o Atlético-GO. Nino se recuperou do problema físico, mas Manoel foi mais uma vez suspenso. Com uma vaga aberta na equipe titular - e David Braz e David Duarte novamente disponíveis - a escolha se manteve por Felipe Melo. Ele, assim como toda a primeira linha de defesa, teve uma noite ruim na derrota de virada para o Dragão.

CENÁRIO PODE MUDAR NA PRÓXIMA RODADA

No próximo compromisso do Flu, todos os zagueiros estarão à disposição do treinador. Desse modo, a expectativa é de que a zaga titular volte a ser formada por Manoel e Nino. Ainda assim, Felipe Melo segue como opção para o treinador no decorrer do segundo tempo. Até aqui, de todos os jogos em que foi relacionado no Brasileirão, o volante só não entrou em campo em um - contra o Palmeiras, no dia 27 de agosto.

Em tempo: o Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o América-MG no Maracanã. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.