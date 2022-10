Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 06/10/2022 13:24

Rio - O Fluminense ainda não tem previsão de data para pagar os salários de funcionários e jogadores. De acordo com o portal "Netflu", apesar de o vencimento ser apenas nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês, o time de Fernando Diniz já sabe que os vencimentos irão atrasar.

Segundo o veículo, a dificuldade do Fluminense se dá por conta da eliminação na Copa do Brasil, que daria uma receita importante caso o clube chegasse à final, e ao fato de não vender mais nenhum jogador após a negociação de Luiz Henrique com o Betis. A ideia da diretoria é chegar às eleições, previstas para a segunda quinzena de novembro, em dia.

Para quitar a dívida, o Fluminense aguarda valores que serão repassados de vendas internacionais. Além disso, o clube segue buscando acordos judiciais que possibilitem a oxigenação do fluxo de caixa. Ainda há problemas no recolhimento do FGTS.