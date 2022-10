RJ - BRASILEIRO A 2022, FLUMINENSE X JUVENTUDE - ESPORTES RJ - BRASILEIRO A 2022, FLUMINENSE X JUVENTUDE - ESPORTES - BRASILEIRO A 2022, FLUMINENSE X JUVENTUDE -German Cano jogador do Fluminense comemora seu gol durante partida contra o Juventude no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2022. Foto: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - JORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/10/2022 22:19

A temporada de Germán Cano com a camisa do Fluminense está alcançando um patamar histórico. Com o gol marcado na derrota para o Atlético-GO por 3 a 2 nesta quarta-feira (5), o centroavante argentino chegou a 35 gols marcados no ano de 2022 e lhe deixou mais próximo de um recorde no tricolor.

Com os 35 gols, Germán Cano se tornou o terceiro maior goleador de uma só temporada a atuar pelo Tricolor das Laranjeiras, ficando atrás apenas de Washington, que anotou 37 gols em 2008, e Magno Alves, que marcou 39 gols em 2002.

Ao alcançar a marca, o goleador superou a marca de Fred, que marcou 34 gols no ano de 2012 - a melhor marca de toda a carreira do ídolo tricolor. Na ocasião, o ex-jogador foi o líder da equipe que acabou se tornando campeã do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro.

Germán Cano faz sua primeira temporada com a camisa do Fluminense, chegando ao tricolor no início do ano após duas temporadas no rival Vasco. Além de ser o terceiro maior goleador do Campeonato Carioca com sete gols, ele é o atual artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 19 gols.