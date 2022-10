Nino volta a ser opção no Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Nino volta a ser opção no FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 05/10/2022 16:34

Recuperado de um desconforto muscular, que o deixou fora da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, Nino voltará à equipe titular do Fluminense nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO, às 19h. E o zagueiro admite que o grupo quer melhorar o desempenho fora de casa, já que não venceu os últimos cinco jogos longe do Rio, com quatro derrotas e um empate.



"Estou muito feliz de voltar. Claro que a gente quer estar sempre jogando, ainda mais em um jogo como esse que é tão importante para nós. É mais fora de casa e estamos trabalhando muito para melhorar nossos números como visitante", disse em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Em caso de vitória fora de casa, o Fluminense terá a chance de recuperar o segundo lugar no Brasileirão. Para isso, também precisará de um tropeço do Internacional, que enfrenta o Flamengo fora de casa.



"A gente vem de um resultado que não foi o que esperávamos e sabemos que é de fundamental importância ganhar para nos deixar mais perto do líder, lá em cima na tabela. Vai ser importante para retomar a confiança", completou.