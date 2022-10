Fluminense foi derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 04/10/2022 16:57

que não vence como visitante desde julho - terá pela frente um Dragão desesperado na luta contra o rebaixamento, além de um histórico recente que não é nada favorável. Após sofrer a quarta derrota consecutiva fora de casa, o Fluminense tenta encerrar o jejum nesta quarta-feira (5), às 19h, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em terceiro lugar, o Tricolor -- terá pela frente um Dragão desesperado na luta contra o rebaixamento, além de um histórico recente que não é nada favorável.

Nos últimos cinco jogos contra o Atlético-GO, o Fluminense perdeu quatro e empatou um. Ao todo, foram oito gols sofridos e apenas dois marcados. No primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Dragão venceu por 2 a 0, no Maracanã. A sequência negativa ainda conta com uma eliminação tricolor na quarta fase da Copa do Brasil de 2020.

Problema para os cariocas

Desde que retornou para a Série A do Brasileirão em 2020, o Atlético-GO tem sido uma pedra no sapato dos times cariocas. Pela competição, são 17 jogos, sete vitórias, oito empates e duas derrotas (ambas para o Flamengo). Considerando os duelos com o Fluminense pela Copa do Brasil, os números mudam para 19 jogos, oito vitórias, oito empates e três derrotas.

A última vitória do Fluminense contra o Atlético-GO pelo Brasileirão aconteceu em 2017. Na ocasião, o Flu venceu por 3 a 1. Desde o retorno do Dragão para a elite do futebol brasileiro em 2020, o Tricolor das Laranjeiras tem sido a vítima preferida entre os cariocas. Das oito vitórias no geral, quatro foram contra o Flu, sendo uma pela Copa do Brasil.



Reencontro em situações distintas

No primeiro turno, Fluminense e Atlético-GO se enfrentaram em uma situação bem diferente da atual. Na época, embora o Tricolor fosse o oitavo e o Dragão o 18º, a diferença era de apenas quatro pontos. O time goiano aproveitou a expulsão do zagueiro David Braz no começo da partida e venceu por 2 a 0, diminuindo a diferença para apenas um ponto.

O Atlético-GO, inclusive, conseguiu um feito que apenas o Flamengo, também no primeiro turno, conseguiu: vencer o Fluminense de Fernando Diniz no Maracanã (o melhor mandante do Brasileirão). Porém, a realidade agora é bem diferente do primeiro turno. O Fluminense é o 3º colocado com 51 pontos e tem mais que o dobro de pontos do Atlético-GO, que está em 19º lugar com 25.