Atlético-MG e Fluminense se enfrentaram pelo BrasileirãoFoto: Pedro Souza / Atletico

Nesta segunda-feira, a CBF divulgou o áudio da revisão do VAR no lance de pênalti dado contra o Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela 29ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, o árbitro não sinalizou a infração. Contudo, após a revisão no monitor, marcou a penalidade máxima e apresentou o segundo cartão amarelo para Manoel.

No conversa com o árbitro de vídeo, Luiz Flávio de Oliveira disse que, no campo, havia visto o braço do zagueiro Tricolor colado. Posteriormente, após rever o lance, ele muda seu posicionamento e explica por que aplicaria o cartão amarelo para Manoel.

VAR: No momento do chute, ele faz uma ação de bloqueio com o braço aberto, aumentando seu espaço corporal.

Árbitro: Para mim, o braço estava colado (disse Luiz Flávio de Oliveira indo em direção ao monitor).

VAR: Vou te dar o frame a frame para você ver esse momento que tem o contato do braço. Ok?

Árbitro: Ok. A câmera 3, tem? Essa é a melhor?

VAR: Isso, essa é a melhor de movimento. Agora eu vou te dar no momento da batida, tá? Ok? Para mim no momento da batida. Aí, esse é o momento, e aí eu estou te dando a lateral para te mostrar que está dentro da área.

Árbitro: Isso, sim, sim. Agora, vira para mim só para eu ver a direção do chute. Boa, direção da meta. Cartão amarelo porque a bola foi em direção à meta, certo?

VAR: Ok.

Árbitro: Por ser um promissor. Ok?

VAR: Ok, Luiz. Número 26. Ok?

Árbitro: Ok.

ÁUDIO DA REVISÃO DO PRIMEIRO GOL DO GALO TAMBÉM FOI DIVULGADO

- POSSÍVEL IMPEDIMENTO

VAR: Volta para mim lá no possível impedimento, primeiramente.

AVAR: Checando o gol, aguarde.

Árbitro: Ok.

VAR: No momento desse passe. Pega a 1. Está em posição legal.

- POSSÍVEL FALTA EM CANO NA ORIGEM DA JOGADA

Árbitro: Ele perde a bola e cai. Ele perde a bola e cai.

VAR: Ele (Cano) domina errado. Domina errado, pega a 2. Ela faz o domínio. Pega uma aberta, então. Ele faz o domínio, a bola escala dele. Ele disputa o espaço com o defensor. Ele perde, tá, com uma disputa legal, tá? E aí ele sai jogando a bola. Seguimos, tá? Luiz, lance foi checado, tá?

Árbitro: Ok.

VAR: Todo APP, ele domina a bola errado, disputa ela naturalmente com espaço e perde, tá? Não tem possível impedimento e o gol dele é legal.