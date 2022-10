Fernando Diniz faz ótima campanha sob o comando do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

A derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, no último sábado (1), no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão, ligou um alerta no Fluminense. Foi a quarta derrota consecutiva do time fora de casa, que não vence longe do Rio de Janeiro desde 28 de julho. Em outubro, os tricolores terão mais quatro compromissos como visitantes e terão que superar a instabilidade para encerrar o jejum.



A última vitória do Fluminense longe do Rio de Janeiro foi no dia 28 de julho, contra o Fortaleza, por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, o Tricolor foi derrotado pelo Internacional (3 a 0), Athletico-PR (1 a 0), Corinthians (3 a 0) e Atlético-MG (2 a 0). O próximo compromisso também é fora de casa: contra Atlético-GO, quarta-feira (5), às 19h, no Antônio Accioly.

Próximo adversário do Fluminense, o Atlético-GO tem sido uma pedra no sapato. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias do time goiano, além de um empate. No palco da partida desta quarta, o Dragão venceu em 2020 por 2 a 1 e no ano passado por 1 a 0. A freguesia recente ainda conta com uma eliminação do Tricolor na Copa do Brasil de 2020.

Para o duelo contra o Atlético-GO, o técnico Fernando Diniz terá dois desfalques: o zagueiro Manoel e o lateral-direito Samuel Xavier. O treinador vive a expectativa de contar com o retorno de Nino, poupado diante do Atlético-MG. O Fluminense é o terceiro colocado com 51 pontos, enquanto o Dragão é o penúltimo com 25.