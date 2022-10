Alan retornou ao Fluminense no fim de junho - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 06/10/2022 15:53

Rio - Contratado pelo Fluminense para reforçar o clube carioca no segundo semestre, o atacante Alan ainda não fez sua reestreia com a camisa tricolor. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e só retornou aos treinos no dia 23 de agosto. E apesar de ter sido relacionado para os últimos três jogos, ainda existe cautela em relação a situação do jogador. As informações são do portal "NetFlu".

Alan chegou ao Fluminense em junho, mas estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o GuaZ FC. Desde sua saída do clube chinês, o atacante de 33 anos estava treinando por conta própria. E, ao iniciar a preparação no Tricolor, sofreu a lesão que acarretou na extensão do tempo até sua reestreia. Por isso, o técnico Fernando Diniz aposta no processo gradual de recuperação do atleta.

Desde a aposentadoria do ídolo Fred, Alan passou a ser a principal opção reserva de Germán Cano. No entanto, a diretoria do clube acredita que o atacante terá dificuldades neste retorno ao futebol brasileiro e só espera um grande desempenho no ano que vem. O seu contrato vai até o meio de 2024.

Revelado nas categorias de base de Xerém, Alan atuou como profissional no Fluminense até 2010, quando foi negociado com o RB Salzburg, da Áustria. Posteriormente, o atacante se transferiu para o futebol chinês, onde atuou até o começo do ano. Naturalizado chinês, o atacante entrou em campo pela última vez no dia 1º de fevereiro, na derrota da seleção chinesa por 3 a 1 para o Vietnã, pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo.