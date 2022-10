Nino - Mailton Santana / Fluminense

Publicado 05/10/2022 21:26

O zagueiro Nino falou sobre o pênalti que cometeu na derrota de virada do Fluminense para o Atlético-GO por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly. O lance, vale lembrar, aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o Tricolor vencia o jogo pelo placar de 2 a 0. Após cruzamento de escanteio na área, a bola bateu no braço do defensor.

Em entrevista ao "SporTV", Nino destacou que sempre tenta colocar a mão para trás em disputas dentro da área. Contudo, em sua visão, ele "não tinha como fechar o braço naquele momento". Ainda de acordo com o zagueiro, o lance foi determinante para o restante da partida.

"É muito difícil falar logo após o jogo. São muitos fatores que interferem no resultado de um jogo. A gente estava muito bem no primeiro tempo, ganhando de 2 a 0 com certa tranquilidade. Acontece um pênalti ali que é difícil, porque eu não posso fazer nada para evitar. Sempre que tem uma disputa dentro da área, eu tento colocar a mão para trás, mas ali não tinha como eu fechar o braço naquele momento. Eu não bloqueio uma possível bola no gol. Acho que esse lance foi determinante para o resto do jogo, mesmo sabendo que a gente estava na frente e poderia fazer muitas coisas diferentes. É levantar a cabeça e seguir", disse Nino.

Com o resultado, o Fluminense mantém um longo jejum de vitórias contra o Atlético-GO. A última vez que o Flu superou o Dragão aconteceu no dia 16 de setembro de 2020, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o último triunfo ocorreu no dia 5 de agosto de 2017.

"É difícil falar. Estamos há um tempo sem ganhar fora de casa também. A gente tenta encontrar as explicações para isso, tenta trabalhar para melhorar. Tenho certeza que a gente vai melhorar sim", afirmou o defensor.

Em tempo: agora, o Fluminense vira a chave para a 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o América-MG no Maracanã.