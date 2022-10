Com ausência de Manoel, Diniz poderá utilizar Felipe Melo na zaga novamente - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com ausência de Manoel, Diniz poderá utilizar Felipe Melo na zaga novamenteMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 05/10/2022 12:18 | Atualizado 05/10/2022 12:19

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Atlético-GO, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Para este duelo, Fernando Diniz terá o retorno do zagueiro Nino, que estava com dores musculares. Por outro lado, não contará com Manoel, também na zaga, por suspensão. Outro suspenso é Samuel Xavier, que desfalcará a lateral direita.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Atlético-GO! PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/uqhGK3Hm55 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 5, 2022

Sem Manoel, Diniz pode optar novamente por Felipe Melo na zaga ao lado de Nino. O treinador usou o volante como zagueiro nos últimos dois jogos. Mesmo assim, terá à disposição os zagueiros David Braz e David Duarte.

Além disso, sem outras opções, Calegari deve ocupar o lugar de Samuel Xavier na lateral direita. O jovem de 20 anos terá sua primeira oportunidade como titular sob o comando de Diniz.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Calegari, Nino, Felipe Melo e Caio Paulista; André, Martinelli, Ganso e Nathan; Arias e Cano.