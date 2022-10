Marcos Felipe - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 04/10/2022 13:45

Rio - Sem espaço no Fluminense, o goleiro Marcos Felipe pode deixar o clube em breve. De acordo com o portal "Netflu", ele recebeu uma sondagem de três clubes brasileiros para o próximo ano.

Segundo o veículo, Marcos Felipe foi procurado por Coritiba, São Paulo e Bahia. O clube nordestino foi quem se mostrou mais interessado, mas não chegou a fazer uma proposta oficial pela contratação do camisa 1.

Marcos Felipe foi titular do Fluminense até o fim do ano passado. No entanto, foi sacado do time titular após a contratação de Fábio no início da temporada. O contrato do jogador com o Tricolor vai até o fim de 2023.