Base do Fluminense estará presente mais uma vez no Chile Divulgação/ Federação de Futebol do Chile

Publicado 03/10/2022 17:47

O Fluminense acertou uma parceria com a Federação de Futebol do Chile para o desenvolvimento de jovens jogadores do país e do clube. Pelo acordo de colaboração, haverá workshops, palestras de formação, troca de experiências no recrutamento e na formação dos atletas.



Além disso, o Tricolor participa de um torneio sub-17 no Chile nesta semana. Os adversários são os dois primeiros colocados do último campeonato (Colo Colo e Palestino), além da seleção chilena, que se prepara para a disputa do Sul-americano da categoria.



"O objetivo da parceria é gerar uma cooperação de desenvolvimento das divisões de base do Fluminense e do futebol chileno, que enxerga em Xerém um modelo a ser seguido para a formação de seus atletas na seleção e nos clubes. Este ano estamos indo com uma equipe Sub-17 para participar do Torneio Leonel Sánchez Lineros e no final do ano receberemos o campeão chileno para a participar da nossa Copa Xerém Sub-20", afirmou o coordenador metodológico da base, André Medeiros.



O Fluminense estreia no Torneio Leonel Sánchez Lineros Sub-17 contra o Palestino, nesta terça-feira.