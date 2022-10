Fred entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo para seu jogo de despedida, contra o Ceará - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 03/10/2022 13:32

Grande ídolo do Fluminense, Fred completou 39 anos nesta segunda-feira, 3 de outubro. O clube não deixou a data passar despercebida e, até o momento, fez duas postagens nas redes sociais para parabenizar o ex-atacante.



"A gente te ama e te parabeniza pelos 39 anos, ídolo", diz um dos textos.



Bicampeão brasileiro, 199 gols e todo o amor do mundo por essas cores. A gente te ama e te parabeniza pelos 39 anos, ídolo! #FredEtern9 #Fred39 pic.twitter.com/nsRiw4VpOC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 3, 2022

Fred se aposentou dos gramados em julho. Bicampeão brasileiro (2010 e 2012) e carioca (2012 e 2022), o ex-atacante é o segundo maior artilheiro do Fluminense com 199 gols. O último deles foi marcado na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã.



A partida de despedida foi em 9 de julho na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileirão, diante de 63.707 pessoas.