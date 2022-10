Fernando Diniz em coletiva do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 01/10/2022 18:22

Rio - Após a derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Atlético-MG, na tarde deste sábado, no Mineirão, o técnico Fernando Diniz apontou a expulsão de Manoel como decisiva para o resultado da partida. Na opinião do treinador, o Tricolor estava melhor na partida até o zagueiro cometer o pênalti e receber o vermelho, mas o cenário acabou mudando.

"São duas partidas distintas. Perdemos um jogador quando estávamos com a inferioridade no placar. Começamos jogando e fomos mais dominantes que o Atlético no primeiro tempo, embora ache que podíamos ter acelerado mais o jogo. Aproveitar que estávamos dominantes e sermos mais incisivos. O vacilo que demos no primeiro tempo no lateral, eles fizeram um contra-ataque e fizeram o gol", disse Diniz

"No segundo tempo, o Fluminense retornou melhor também. Mas teve o gol do Atlético, junto com a expulsão. Aí o jogo mudou completamente. Eu tinha mudado o time, você acaba perdendo a organização do time jogar coletivamente. Assim que entraram, tomamos o segundo gol e ficamos com um a menos. Aí o jogo mudou de figura. Ficou difícil fazer o gol. Tentamos, mas ficou ainda mais aberto", completou.

O treinador também reconheceu que a derrota para o Galo deixou a briga do Fluminense pelo título mais difícil.

"O impacto é negativo pela derrota em si. Perder é sempre negativo. Não podemos ficar admitindo perder o jogo, um jogo que teríamos condições de vencer, como foi o jogo de hoje. Fora isso, na tabela, temos que saber o que vai acontecer no jogo do Palmeiras. Independente do resultado do Palmeiras, não fizemos nosso papel. Duplamente negativo, a derrota em si e a chance que poderíamos ter de aproximar do líder", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense perdeu a vice-liderança do Brasileirão para o Internacional, que venceu o Santos por 1 a 0 e chegou a 53 pontos. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Atlético-GO, em Goiânia.