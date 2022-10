André é titular absoluto do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

André é titular absoluto do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 01/10/2022 13:55

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense, o volante André, de 21 anos, completará seu centésimo jogo pelo clube das Laranjeiras, neste sábado, às 15h, contra o Atlético-MG, no Mineirão. O moleque de Xerém não escondeu a felicidade e gratidão por atingir uma marca tão expressiva pelo Tricolor, onde passou quase metade de sua vida.

"Muito feliz por completar essa marca tão importante aqui no Fluminense. Passou rápido, né? Depois que eu me afirmei como titular no ano passado tive uma sequência muito boa, um ano e dois meses totalmente fora da curva. Fico muito feliz de estar ajudando meus companheiros em campo em todos os jogos possíveis. Quero deixar também meu agradecimento à torcida por todo apoio e moral que eles vêm me dando. Estou vivendo um momento muito especial aqui no Fluminense, onde eu me sinto totalmente em casa. Agora é continuar trabalhando para dar alegrias ao torcedor e, se Deus quiser, vou chegar a 200, 300, 400 jogos", celebrou.

Os 100 jogos do "melhor volante do Brasil", como canta dos torcedores, chega em um momento especial. Titular absoluto do Fluminense e um dos pilares da equipe de Fernando Diniz, André está sendo citado constantemente pelo técnico Tite. O comandante da seleção brasileira monitora o jovem como um futuro postulante a uma vaga na equipe. Além disso, outra novidade é que o jogador está prestes a se tornar pai pela primeira vez.

"Com a torcida tudo fica melhor ainda. Jogar com este apoio, com eles cantando o tempo todo, incentiva bastante não só a mim, como ao time todo. Que a torcida continue comparecendo ao estádio, lotando o Maracanã para que a gente possa conquistar muitas vitórias e muitos títulos", declarou.