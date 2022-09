Fluminense quebrou tabu no Maracanã e agora busca repetir o feito no Mineirão - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Fluminense quebrou tabu no Maracanã e agora busca repetir o feito no MineirãoMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 30/09/2022 14:34 | Atualizado 30/09/2022 14:37

Vice-líder do Brasileirão, o Fluminense segue a caça ao líder Palmeiras neste sábado (1), às 15h, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela 29ª rodada. No primeiro turno, o Tricolor goleou o Galo por 5 a 3, no Maracanã, mas agora terá que encarar o adversário num palco de poucas lembranças positivas.

Para seguir sonhando com o título brasileiro, o Fluminense terá que derrubar tabus. O Tricolor não vence o Atlético-MG em Belo Horizonte desde 2017, quando levou a melhor por 2 a 1, no Independência. Já a última vitória contra o Galo no Mineirão aconteceu em 2010, ano em que foi campeão brasileiro, por 3 a 1.

Desde 2010, o Fluminense enfrentou o Atlético-MG, fora de casa, em 12 partidas. Foram oito derrotas, três empates e apenas uma vitória. Entretanto, neste período foram apenas três jogos no Mineirão, com duas vitórias do Galo, além de um empate.

Neste ano, o Fluminense encerrou um jejum de quatro anos sem vencer o Atlético-MG. Em alta após as vitórias sobre Flamengo e Juventude, o Tricolor terá pela frente um adversário em crise e com um técnico ameaçado - cenário semelhante do primeiro turno, quando era comandado por Turco Mohamed.

Além disso, o duelo é importante na briga por vaga direta na Libertadores. Em segundo lugar, o Fluminense está a 11 pontos na frente do Atlético-MG, atual sétimo colocado e o último time fora da zona de classificação para a fase de grupos.

Confira os jogos entre Fluminense e Atlético-MG em Belo Horizonte (desde 2010):