Fluminense goleou o Juventude no MaracanãMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 29/09/2022 19:13

Rio - A goleada de 4 a 0 sobre o lanterna Juventude, na última quarta-feira, no Maracanã, garantiu ao Fluminense o posto de melhor ataque do Brasileirão até o momento. O Tricolor soma 46 gols marcados, contra 45 do líder Palmeiras.

Antes do início da rodada, o Fluminense era vice-líder no quesito, empatado com Flamengo e Internacional. No entanto, a derrota do Rubro-Negro por 3 a 2 para o Fortaleza e o empate em 1 a 1 do time gaúcho com o Bragantino permitiram que o Tricolor se isolasse.

Com a vitória sobre o Juventude, o Fluminense chegou a 51 pontos e se manteve na vice-liderança. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado, às 15h, contra o Atlético-MG, no Mineirão.