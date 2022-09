Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado por Cano - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado por CanoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/09/2022 13:46

A vitória do Fluminense por 4 a 0 sobre o Juventude, na última quarta-feira, entrou para a história do clube. Isso porque, pela segunda vez na história do Tricolor, quatro jogadores de nacionalidades diferentes marcaram no mesmo jogo. Os gols foram feitos por Germán Cano (argentino), Samuel Xavier (brasileiro), Jhon Arias (colombiano) e Michel Araújo (uruguaio).

O fato aconteceu pela primeira vez em 1909, quando o Fluminense goleou a Mangueira. Na ocasião, Emile Etchegaray (argentino), Albert Buchan (inglês), Nestor Macedo (brasileiro) e Waymar (alemão) marcaram para o Flu.

Quatro nacionalidades marcando no mesmo jogo!



Isso só havia acontecido uma vez na história tricolor: goleada do Flu sobre o Mangueira em 1909, gols do argentino Emile Etchegaray, do inglês Albert Buchan, do brasileiro Nestor Macedo e do alemão Waymar. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 29, 2022

Também vale destacar que a noite foi especial para Germán Cano. Ao balançar as redes do Juventude, ele igualou a temporada mais artilheira de Fred pelo Flu, com 34 gols marcados.

Em tempo: depois de uma noite cheia de histórias, o Tricolor vira a chave para a 29ª rodada do Brasileirão. O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 15h, para enfrentar o Atlético-MG no Mineirão.