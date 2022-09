Camisa do Fluminense que levará ação especial em homenagem ao Dia Internacional da Língua de Sinais - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 28/09/2022 17:29 | Atualizado 28/09/2022 18:54

O Fluminense, em parceria com a Betano, fará uma ação especial em homenagem ao Dia Internacional da Língua de Sinais, que foi comemorado no dia 23 de setembro. No jogo desta quarta-feira, contra o Juventude, a logo da patrocinadora master do Tricolor estará estampada na língua de sinais.

“Faz parte das responsabilidades de um clube de futebol no Brasil promover a inclusão social e disseminar valores pautados pela igualdade de oportunidades. Esta ação, com a Betano, está alinhada a esse princípio. Todos nós tricolores e nossos patrocinadores sentimos orgulho em sermos o Time de Todos”, disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Em tempo: a partida entre Fluminense e Juventude acontece no Maracanã, às 19h desta quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão. Coincidentemente, o Flu estreará a nova camisa grená justamente neste jogo.