Fábio completou 50 jogos no clássico contra o FlamengoMaílson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 28/09/2022 15:42

Contratado para ser titular e resolver a desconfiança no gol nesta temporada, Fábio completou 50 partidas pelo Fluminense no Fla-Flu vencido por 2 a 1, no dia 18. Uma marca importante que o goleiro celebrou.



"Essa é mais uma vitória na minha carreira, só tenho a agradecer a Deus. Quando cheguei em janeiro havia muitas incertezas. A única certeza era de estar vindo para uma grande equipe e de trabalhar muito. Fui bem recebido por todos, com muito respeito, e as oportunidades foram aparecendo. Completar 50 jogos com essa grande camisa tricolor, que tem uma enorme tradição de goleiros, não é fácil. Muita gratidão e agora é seguir trabalhando para honrar tudo isso", disse o goleiro ao site oficial do clube.



Campeão do Carioca deste ano, Fábio ainda mantém esperanças de conquistar o Brasileirão. Para isso, encara o duelo com o Juventude, nesta quarta-feira, às 19h no Maracanã, como uma decisão.



"Vamos com muita atitude de uma decisão, pois isso pode nos deixar mais próximo de um resultado positivo. Já passamos por alguns momentos difíceis, de aprendizado ao longo da temporada, que conseguimos depois fazer grandes jogos. Tem que ser assim, independentemente do adversário", avisou.



O Fluminense está em terceiro lugar no Brasileirão, com 48 pontos, nove atrás do líder Palmeiras.