Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 28/09/2022 09:00 | Atualizado 28/09/2022 09:05

Rio - O substituto de Tite na seleção brasileira ainda não saiu, mas se depender da opinião do técnico o nome de Fernando Diniz ganhará força. De acordo com informações do portal "NetFlu", o atual comandante da seleção brasileira vê o treinador do Fluminense como a melhor opção possível para a CBF.

Tite acompanhou recentemente alguns jogos do Tricolor e teria confidenciado a pessoas próximas que o estilo de Fernando Diniz seria o melhor para o Brasil. Em algumas entrevistas, o treinador da seleção brasileira não quis deixar publicamente quem seria na sua opinião a melhor escolha, mas admitiu a preferência por um treinador brasileiro.

Fernando Diniz, de 48 anos, está na sua segunda passagem pelo Fluminense. Ele comandou o Tricolor em 33 partidas, com 19 vitórias, oito empates e seis derrotas. O seu contrato com o clube carioca se encerra no fim de 2022.