Carlos Alberto Parreira - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Carlos Alberto ParreiraMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 27/09/2022 13:59

O Fluminense homenageou um dos maiores treinadores da sua história. Campeão brasileiro em 1984 e nome fundamental no resgate do clube na Série C de 1999, Carlos Alberto Parreira foi recebido nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, onde teve o seu nome eternizado no campo 3 de treinamentos.

Antes de receber a homenagem, Carlos Alberto Parreira foi convidado para conhecer as instalações do CT Carlos Castilho e ficou impressionado com as melhorias. O ex-treinador, campeão do mundo em 1994, foi recebido pelo presidente Mário Bittencourt e se emocionou com a surpresa.

"Não esperava nunca que isso fosse acontecer e fico eternamente agradecido ao Fluminense, porque aqui vivi grande parte da minha carreira. Aqui eu fui muito bem-sucedido. Pertencer a um clube com tanta história e tradição é um orgulho que eu carrego para o resto da vida", disse Parreira.

Parreira possui uma história vitoriosa no Fluminense. Formado em educação física, foi o preparador físico do time campeão brasileiro em 1970. Mais tarde, já como treinador, foi o comandante do título brasileiro de 1984. Em 1999, já consagrado com a Seleção Brasileira pelo tetracampeonato de 1994, retornou para ajudar na Série C. Ao todo, soma 146 jogos.

"Era muito importante que a gente pudesse eternizar o nome dele aqui no CT ainda em vida para que todos os nossos torcedores mais jovens pudessem saber da importância que este homem tem aqui no clube e no futebol brasileiro. O Fluminense é a história do futebol brasileiro", afirmou o presidente Mário Bittencourt.

"Daqui a 30, 40 ou 50 anos, as pessoas vão chegar aqui e saber quem é esse grande profissional, esse grande tricolor que ajudou tanto o clube. Assim a gente vai continuar fazendo, para que o Fluminense seja um clube diferente, um clube que dá valor a sua história, aos seus ídolos e suas conquistas", completou.