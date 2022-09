Mário Bittencourt visita obra na Avenida Arroio Fundo - Foto: Mailson Santana/FFC

Publicado 26/09/2022 20:47

Nesta segunda-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, visitou as obras de urbanização na Avenida Arroio Fundo, que dá acesso ao CT Carlos Castilho. Ao lado dele, estavam o ex-jogador Deley e o vice-presidente de Ações Sociais e Governamentais do Tricolor, Edmundo Coelho. Vale lembrar que os dois atuaram de forma ativa com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para que esse projeto acontecesse.

“Desde o início da gestão a gente vinha buscando soluções para que pudesse fazer essa rua de acesso. Tivemos uma ajuda muito grande do Deley, que é um ídolo do Fluminense e tem uma relação muito boa com a prefeitura, e do Edmundo Coelho, que também teve esse trabalho fundamental para hoje a gente realizar esse sonho de ter a rua. Foi um processo demorado, mas um processo sério e de muito trabalho”, afirmou o presidente, ao site oficial do clube.



“Nos últimos três anos a gente fez várias obras, várias intervenções que eram permitidas com o habite-se parcial. Agora a rua vai possibilitar que a gente tenha o habite-se definitivo, que vai nos ajudar a construir, por exemplo, a parte de hotelaria, a cozinha industrial e outras coisas para dar mais estrutura ainda aos jogadores. Então essa obra não é só para melhorar o acesso. Além disso, ela viabiliza que a gente tenha toda documentação definitiva para, aí sim, concluir as obras do CT. Vai ser mais uma vitória, mais uma conquista do nosso CT, mais uma etapa vencida”, completou.

Quem também conversou com o site oficial do Flu foi Deley, que, como dito acima, esteve no local. O ex-jogador se declarou ao Fluminense e falou em gratidão ao clube.

“Eu fico muito feliz porque o Fluminense para mim é paixão e gratidão. Se eu cheguei aonde cheguei, claro que teve muito trabalho, foi pela história que tenho no clube. Hoje poder contribuir é muito pela gratidão. E o que eu puder fazer para ajudar eu vou estar sempre fazendo, sou um apaixonado”, disse Deley.

Já Edmundo Coelho destacou que as obras de urbanização em torno do CT serão importantes para ajudar e criar uma conexão com os moradores da região:

“Nós estamos fazendo esse trabalho há muito tempo, permanente, de ajuda junto ao prefeito do Rio de Janeiro para que realizasse esse acesso ao CT. Para os jogadores, funcionários, para a torcida também. Além disso, nosso trabalho de ação social vai ser muito fortalecido com a conexão que vamos poder estabelecer com as comunidades do entorno, algo que a gente já vem fazendo, ajudando quem mais precisa”, declarou o VP de Ações Sociais e Governamentais.

AS OBRAS DO CT

Vale lembrar que, no fim de junho, Mário Bittencourt recebeu o prefeito do Rio, Eduardo Paes, no CT para anunciar a licitação da Prefeitura para o início das obras. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município firmou contrato com a empresa que iniciou os trabalhos.

Já a comunicação do início das obras foi publicada no Diário Oficial do Município na semana passada. A expectativa é de que a rua esteja concluída até o dia 28 de abril de 2023.