Paulo Henrique Ganso - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/09/2022 19:20

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso projetou um final de temporada perfeito para o Tricolor. O camisa 10 afirmou que ainda acredita que o clube carioca pode conquistar o título da Série A.

"É um campeonato muito difícil. Faltam 11 jogos e quem sabe a gente não consegue 11 vitórias e belisca esse título do Brasileiro. Espero que a gente consiga crescer nessa reta final", afirmou em entrevista à FluTV.

Ganso está vivendo sua melhor temporada nos últimos oito anos. Com oito gols e oito assistências, o camisa 10 é o terceiro maior goleador e o vice-líder em assistências no elenco do Fluminense. O camisa 10 descartou qualquer disputa com Arias, que é o líder de assistências com 13 e vice-artilheiro com 14 gols.

"Eu não me preocupo com isso. Eu quero perder para o Arias em gols e em assistências, porque sei que ele vai ajudar bastante o Fluminense a conquistar títulos", disse.