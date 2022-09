Nathan - Mailson Santana / Fluminense

24/09/2022

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Flamengo, o meia Nathan, de 26 anos, tem futuro indefinido no clube carioca. De acordo com informações do portal "Saudações Tricolores", o Tricolor irá aguardar o fim da temporada para definir se irá ou não tentar a renovação do apoiador.

Nathan vive uma temporada de altos e baixos. Atualmente, o meia tem feito boas partidas, mas nunca conseguiu se firmar como titular com Fernando Diniz. Nos tempos de Abel, o meia quase não era aproveitado no elenco tricolor.

O Fluminense desembolsou cerca de R$ 1 milhão pelo empréstimo junto ao galo. A operação envolvendo uma opção de compra no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O valor é muito alto, mas o clube carioca pode tentar negociar com o clube mineiro.

No total, Nathan tem três gols pelo Fluminense. Além de marcar contra o Flamengo, ele balançou as redes contra o Cruzeiro e contra o Coritiba. O meia atuou em 29 jogos e também deu uma assistência.