Edina Alves apitará Fluminense x JuventudeDivulgação

Publicado 23/09/2022 18:44

Rio - Marcada para a próxima quarta-feira, às 19h, no Maracanã, a partida entre Fluminense e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, já tem a arbitragem definida pela CBF. O duelo será apitado por Edina Alves, que terá auxílio de Fabrini Bevilaqua e Leila Naiara Moreira.

O quarto árbitro da partida será Grazianni Maciel, enquanto o VAR terá como responsável Adriano de Assis, com a árbitra de vídeo Daiane Caroline Muniz, e a observadora Regildenia de Holanda.

Terceiro colocado da tabela da Série A, com 48 pontos, o Fluminense entrará em campo contra o lanterna, que tem 19. Faltando 11 rodadas para o fim do Brasileirão, o Tricolor ainda tem esperança do título, mas precisa emplacar nas vitórias e torcer para tropeços do líder Palmeiras, isolado com 57 pontos.