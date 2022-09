Torcida do Fluminense no Maracanã - FOTO: MARINA GARCIA// FLUMINENSE FC

Publicado 22/09/2022 19:16

Rio - A torcida do Fluminense já garantiu 14 mil ingressos para a partida contra o Juventude, na próxima quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, apenas check-in para sócios foi liberado.

O check-in dos sócios teve início na última segunda-feira. No próximo domingo, começará a venda online para não-sócios e na segunda os ingressos estarão disponíveis nos pontos de venda físicos.

Veja as informações para a partida:

ATENÇÃO!



- Os sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional.

- A retirada do ingresso em uma das bilheterias é OBRIGATÓRIA para não-sócios que comprarem pela internet.



Para utilizar acessar o estádio com o QR Code dinâmico, o sócio deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento.



Ele é baixado automaticamente no momento em que o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP.



- NÃO SERÃO ACEITOS O "E-TICKET" ESTÁTICO E PRINTS PARA ACESSO AO ESTÁDIO.

CHECK-INS E VENDA ONLINE

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:



Sócios



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 19/09 (segunda), às 18h



- Arquiba 60% / Leste Raiz / Pacote Jogos – 21/09 (quarta), às 12h



- Guerreiro – 22/09 (quinta), às 12h



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 25/09 (domingo), às 12h



- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com



- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 28/09 (quarta), às 15h



RETIRA DE INGRESSOS: A retirada do ingresso é OBRIGATÓRIA para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso.



COMPRA DE INGRESSOS: Também será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra/retirada do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade).



VALORES

SETOR SUL



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0



- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20



- Guerreiro – R$ 45



- Leste Raiz – R$ 60



- Inteira – R$ 60



- Meia-entrada – R$ 30



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20



- Guerreiro – R$ 40



- Leste Raiz – R$ 50



- Inteira – R$ 50



- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0



- Leste Raiz – R$ 0



- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10



- Guerreiro – R$ 20



- Inteira – R$ 30



- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)



- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350



- Inteira – R$ 350



- Meia-entrada – R$ 212,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Já os sócios dos planos Arquiba 60%, Arquiba 100% e Maraca+ poderão comprar mais um ingresso no valor de inteira no mesmo setor.

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)



- Inteira - R$ 70



- Meia-entrada - R$ 35



GRATUIDADES



- Retirada antecipada em todos os pontos de venda



- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF



- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade



- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.



- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 65 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.



- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório e documento da criança.



- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório.



- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.