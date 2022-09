Thiago Silva rasgou elogios ao Fluminense de Fernando Diniz - Divulgação

Publicado 21/09/2022 20:03

Rio - O técnico Fernando Diniz vem chamando a atenção dos tricolores por conta do bom desempenho de sua equipe. Em entrevista à "ESPN", o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, rasgou elogios ao estilo de jogo do treinador do Fluminense, e revelou que costuma acompanhar de perto o seu time do coração.

"Sempre que tem possibilidade, que o jogo é um pouco mais a tarde lá (no Brasil), no início da noite, eu consigo acompanhar porque começa umas 23h30 aqui. Então dá para acompanhar um pouco. Eu vejo um time todo ‘Diniz de ser’. Os jogadores entenderam super bem aquilo que ele passa. Quando você vê o Fluminense jogar, você sabe que aquela equipe é do Fernando Diniz. Eu gosto muito do Diniz, sou super fã dele. Joguei com ele no Juventude", disse, antes de completar:

"Quando vejo esse jogo bem jogado, isso deixa a gente cada vez mais apaixonado pelo futebol. Sou um zagueiro que dificilmente gosta de dar chutão, a não ser quando você realmente precisa. Mas quando você tem que atrair seu adversário para sair jogando e contra-atacá-lo, esse tipo de jogo é o melhor. O de aproximação, de ter mais jogadores de um lado do campo para ter superioridade. Esse tipo de jogo me atrai muito", finalizou o zagueiro do Chelsea.

Thiago Silva defendeu o Fluminense entre 2006 e 2008, e é um dos sócios do clube. O defensor dos Blues já revelou, inclusive, que planeja encerrar a sua carreira no Tricolor. O contrato de Thiago com o clube inglês é válido até o final da temporada europeia de 2023.

O defensor está junto dos demais jogadores convocados para a seleção brasileira, nos preparativos para o amistoso contra Gana, nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), em Le Havre, na França. Quatro dias depois, a equipe de Tite enfrentará a Tunísia, em Paris. Estes serão os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. A lista oficial será divulgada no dia 7 de novembro, em local ainda a ser definido.