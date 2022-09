Fábio completou 50 jogos no clássico contra o Flamengo - Maílson Santana/Fluminense F.C.

Fábio completou 50 jogos no clássico contra o FlamengoMaílson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 21/09/2022 14:45

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Flamengo, no último domingo (18), foi ainda mais especial para Fábio. Ídolo do Cruzeiro, o goleiro completou 50 jogos com a camisa do Tricolor carioca, e foi um dos destaques do triunfo sobre o Rubro-Negro. Em entrevista ao "UOL Esporte", o camisa 12 comemorou a marca atingida, e destacou que está apenas no começo de sua passagem pelo clube.

"Só tenho motivos para agradecer a Deus pela oportunidade. Desde quando cheguei aqui no Fluminense fui muito bem acolhido e tenho procurado retribuir a confiança de todos com muito trabalho, empenho e suor. Tenho certeza de que esses 50 jogos marcam apenas o início da minha trajetória no clube", destacou o goleiro do Tricolor.

Fábio foi um dos melhores jogadores em campo no duelo com o Flamengo, fazendo grandes defesas que evitaram que o resultado fosse diferente. O goleiro destacou sua felicidade por ter ido bem no clássico do último domingo, mas dividiu o mérito com seus companheiros de equipe.

"Fico feliz por ter contribuído de alguma forma para a conquista dessa importante vitória, mas o resultado positivo só veio graças à dedicação de todo o grupo e da comissão técnica. Agora é aproveitar esses dias que teremos de preparação para o próximo confronto, que será diante do nosso torcedor", finalizou Fábio.

Agora, o Fluminense retorna aos gramados apenas no dia 28 de setembro, por conta da data Fifa. Neste dia, o Tricolor enfrentará o Juventude, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.