Mário Bittencourt, presidente do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/09/2022 16:00

Rio - O zagueiro Matheus Ferraz, de 37 anos, só deverá ter sua situação resolvida em outubro. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Fluminense ainda não bateu o martelo sobre a situação do veterano, que tem contrato com o clube carioca até o final da atual temporada.

O defensor não estava nos planos do Fluminense, porém, sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Como o prazo para retorno aos gramados é de mais de seis meses, a tendência é que o Tricolor renove o seu contrato para evitar problemas judiciais.

O zagueiro chegou ao Fluminense em 2019 e sob o comando de Fernando Diniz, naquela ocasião, viveu seu melhor momento no clube. Depois, sofreu uma lesão e nunca mais recuperou seu espaço. Em 2022, Matheus Ferraz só entrou em campo em uma única partida.