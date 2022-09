Torcida do Fluminense no Maracanã - FOTO: MARINA GARCIA// FLUMINENSE FC

Publicado 20/09/2022 21:54

Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva multou o Fluminense em R$ 6 mil. O motivo foi o uso de sinalizadores por parte dos torcedores e o consequente atraso no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, contra o Corinthians.

A punição foi dada por maioria dos votos dos auditores da Segunda Comissão Disciplinar. Dessa forma, ainda cabe recurso da decisão junto ao Pleno do STJD.

O CASO

Na súmula, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) relatou que houve atraso no início do jogo e paralisação da partida durante o segundo tempo devido ao uso de sinalizadores por parte da torcia tricolor. Confira abaixo:

“Houve atraso no início da partida de três minutos, devido a sinalizadores acesos, onde se encontrava a torcida do Fluminense [...] informo que a partida foi paralisada no segundo tempo, aos quatro minutos por 1min 38seg devido a sinalizadores acesos onde se encontrava a torcida do Fluminense”.

Dessa forma, a Procuradoria denunciou o Fluminense em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): no 206, pelo atraso do início da partida, cuja pena é multa de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto; e no 213, inciso I, “por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens”, cuja multa varia entre R$ 100 e R$ 100 mil.