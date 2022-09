Fernando Diniz estreou com vitória pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

O técnico Fernando Diniz pode improvisar André na zaga para o jogo do Fluminense contra o Juventude, que acontece na quarta-feira da próxima semana, às 19h, no Maracanã. Isso porque David Braz e Manoel foram expulsos no Fla-Flu e, consequentemente, cumprirão suspensão automática na 28ª rodada do Brasileirão.

Os demais zagueiros do Tricolor são Matheus Ferraz, Luan Freitas e David Duarte. Os dois primeiros passaram por cirurgia e não devem voltar a atuar nesta temporada. Já o último até está próximo de retornar depois de se recuperar de dores na coxa esquerda, mas não tem presença garantida. Com esse cenário, durante a entrevista coletiva do último domingo, Diniz indicou que o camisa 7 do Flu pode ser o escolhido para atuar improvisado na função ao lado de Nino.



"O David Duarte deve voltar a treinar. Mas independentemente disso, se ele não tiver condições, teríamos jogadores para colocar. Alguns jogadores treinam em outras posições e rendem bem. Quando colocamos o André para jogar de zagueiro em determinados momentos, não é loteria, mas é porque ele treina e quase toda vez que entra vai bem naquela função", disse Diniz.

"A dinâmica do time é mais aberta do que um time que joga de maneira mais tradicional. É até bom ter o André como zagueiro, porque quando o time está apertando o adversário e sofre pouco contra-ataque e pouco cruzamentos, você ganha um jogador com mais saída e que chega mais na frente", completou.

Além de André, outra opção não citada por Diniz na coletiva, mas já usada em jogos é Felipe Melo. O experiente volante, inclusive, já cumpriu essa função em outros momentos da carreira, além do Flu.

Atualmente, o Tricolor ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. No total, são nove de distância para o líder Palmeiras e um para o Internacional, que ocupa o segundo lugar.