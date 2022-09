Campanha de doação de sangue convida torcida tricolor - Divulgação: GSH Banco de Sangue Santa Teresa

Publicado 20/09/2022 16:10 | Atualizado 20/09/2022 16:14

Rio - Solidariedade e esporte. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis, convida os torcedores do Fluminense à terceira edição da campanha Guerreiros Solidários, que vai até a próxima sexta-feira, dia 23 de setembro. O doador que participar desta edição e que já tenha comparecido nas anteriores, ganhará uma camisa temática.

Os interessados em participar da campanha que tem como tema "A vitória se conquista com paixão e sangue na veia" poderão comparecer no endereço no Banco de Sangue localizado na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, Bingen, Petrópolis. A instituição, que funciona todos os dias, inclusive aos domingos e feriados das 7h às 18h, disponibiliza também transporte gratuito para grupos de 3 ou 15 voluntários, que deve ser acionado via WhatsApp no número (24) 99269-4355.

Para Eliane Custódio, profissional do setor de captação do Banco de Sangue Santa Teresa, as ações temáticas de futebol reforçam que os torcedores podem mudar o jogo na vida dos milhares dos pacientes que estão internados em tratamento e que precisam de transfusão de sangue para se recuperarem.

"Estamos na última semana da Campanha Guerreiros Solidários e ainda há tempo de mais pessoas participarem. Nosso objetivo é convocar toda a população de Petrópolis a entrar nessa grande corrente de solidariedade, assim como todos os apaixonados por futebol e pela vida, para que venham doar sangue", convida Eliane

Confira requisitos básicos para doação de sangue: