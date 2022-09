Fernando Diniz tem muito trabalho a fazer com a defesa do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 19/09/2022 18:20

Rio - O atacante Alexandre Jesus, de 21 anos, que faz parte do elenco do Fluminense e já disputou algumas partidas da Série A entrou na mira de clubes da Série B. De acordo com informações do portal "NetFlu", o desejo é acertar com o jogador para a próxima temporada.

Jesus chegou ao Fluminense no ano passado e fez boa parte da sua base no Cruzeiro. Como profissional, ele atuou em oito jogos, somando a temporada atual e 2021, e fez um gol pelo clube carioca. Na equipe sub-23, o atacante marcou quatro gols em sete partidas neste ano.

As equipes interessadas são do estado de São Paulo e do nordeste, mas o portal não divulgou quais clubes seriam. O contrato do jovem com o Fluminense vai até o final do ano que vem.