Galvão Bueno torce em clássico Fla-Flu com a família no MaracanãFoto: Reprodução

Publicado 19/09/2022 13:15

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense do último domingo, no Maracanã, contou com a presença especial de Galvão Bueno, desta vez como torcedor junto de seus familiares. Com a vitória tricolor por 2 a 1, o clube das Laranjeiras não perdeu a oportunidade de cutucar o narrador da TV Globo e usou um de seus bordões em publicação nas redes sociais.

A postagem foca na reação de Galvão, um tanto sem graça, no momento de um dos gols do Fluminense. O clube também destacou o tricolor Cacá Bueno, automobilista e filho do narrador, na filmagem e citou uma das músicas mais famosas da torcida.

Veja a publicação do Fluminense no Twitter:

O TRICOLOR Cacá Bueno completamente louco da cabeça — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 19, 2022

Dos cinco clássicos disputados nesta temporada, o Fluminense venceu o Flamengo pela terceira vez, perdeu uma e empatou outra. A equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 48 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, enquanto o time de Dorival Júnior está na quarta colocação, com 45.