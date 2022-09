Fernando Diniz exaltou qualidade do argentino e destacou característica do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fernando Diniz exaltou qualidade do argentino e destacou característica do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 18/09/2022 19:44

O técnico Fernando Diniz ficou orgulhoso do Fluminense na vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, que colocou o Tricolor na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o resultado foi merecido, valorizando ainda mais o jogo por causa da dificuldade do adversário.

"Eu quero mandar um beijo para a minha família, principalmente para o Diego, meu filho que está completando 17 anos hoje. Foi um jogo que o Fluminense venceu merecidamente. Teve coragem para jogar sob pressão do Flamengo e do seu torcedor. Teve solidariedade para jogar junto e inteligência para escolher as melhores jogadas. Uma vitória justa, sobre um grande rival, que tem um grande técnico, que é o Dorival Júnior, um dos melhores do Brasil. Merece tudo que vem conseguindo".

A vitória no clássico acontece logo após a eliminação na Copa do Brasil, quando o Fluminense perdeu para o Corinthians, por 3 a 0. O técnico Fernando Diniz afirmou que o time respondeu rapidamente porque soube aprender com os erros do último jogo.

"O jogo de quinta-feira foi muito dolorido, o placar de 3 a 0 foi injusto. A gente oscilou naquele jogo, mas aprendemos a lição. Jogamos mais perto, assumimos os riscos. Aprendemos a lição de jogar junto. O placar de 3 a 0 foi cruel, ainda mais com um gol contra de um cara que trabalha muito. Respondemos bem porque aprendemos. Foi uma das melhores partidas, uma das que eu mais gostei. O Fluminense mostrou que tem jogadores que honram a camisa".

O ponto negativo da partida para Fernando Diniz foi a ausência do torcedor do Fluminense no Maracanã. O Setor Sul, onde fica os tricolores, estava bem vazio, contrastando com o restante do estádio que estava tomado por rubro-negro. O treinador fez um apelo e pede a volta dos tricolores nos jogos do time.

"Peço que o torcida volte ao estádio pois a gente está fazendo de tudo para vencer os jogos. O clima entre a gente estava bom porque o time tem um propósito. A torcida do Fluminense é linda. Até para me xingar eu prefiro que tenha 50 mil pessoas. A coisa que eu acho mais bonito é ver o estádio cheio de tricolor. Se não tivesse assim contra o Fortaleza, eu não sei se seria daquele jeito. Quando ele está apoiando, nos levam no colo. Peço desculpas quando não entregamos o que vocês merecem, mas não é por falta de empenho e dedicação. O torcedor tem que sentir orguho porque temos menos recursos financeiros do que os nossos adversários. Sou imensamente grato ao torcedor do Fluminense, de estar aqui. Esperei três anos para voltar e estou muito realizado".

Quanto as expulsões, o Fernando Diniz minimizou polemizar sobre a arbitragem de Raphal Claus, mas na avaliação do treinador, o árbitro errou ao expulsar David Braz, no banco de reservas, aos 5 minutos de jogo.

"O árbitro é um dos melhores do Brasil, um dos que eu mais gosto. A expulsão do David Braz poderia ter sido contornada de outra forma. Eu não vi ele falar palavrão. Em nenhum momento a partida aumentou a temperatura. Não teve faltas para isso, jogo foi disputado de forma leal, mas o que ocorreu depois, com as expulsões no final do jogo, acabam acontecendo".

O Fluminense volta a jogar apenas no dia 28 deste mês, quando enfrenta o Juventude, no Maracanã, tempo que será aproveitado para descansar e ajustar a equipe.

"Vai ser importante para descansar o time. Tenho que dar parabéns ao staff do Fluminense. Não temos ninguém no departamento médico e isso só acontece porque os caras são muito bons. A gente vai descansar e incrementar o que foi feito, já que tem muita coisa para corrigir".



O Fluminense é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que joga nesta segunda-feira, contra o Atlético-GO, em Goiânia.