Matheus Martins está na mira de clubes da EuropaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/09/2022 13:33 | Atualizado 17/09/2022 13:45

Rio - O atacante Matheus Martins pode deixar o Fluminense em breve. O jogador está na lista preferencial de reforços da Udinese, da Itália, e, inclusive, três propostas chegaram a ser feitas, mas foram negadas pela diretoria tricolor.. O desejo dos dirigentes do clube europeu é de avançar nas negociações neste final de ano, para deixar alinhada a chegada do atacante no começo de 2023. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do "UOL".

Caso consigam garantir a contratação do atacante do Fluminense, os italianos planejam emprestá-lo para o Watford, da Inglaterra, para que possa ganhar mais minutos em campo. Ambos os clubes são geridos pelo mesmo dono, o empresário Giampaolo Pozzo.



Além da Udinese, outros clubes também já demonstraram interesse na contratação do jovem atacante de 19 anos. Recentemente, o Sporting, de Portugal, e o Atlético de Madrid, da Espanha, buscaram mais informações sobre valores e planos do jogador.

Cria da base de Xerém, Matheus Martins possui contrato com o Fluminense até o final de 2024, e assumiu a vaga de titular na equipe de Fernando Diniz após a saída de Luiz Henrique para o Betis, da Espanha. Nesta temporada, o camisa 37 participou de 35 jogos, marcou sete gols e deu três assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 59 minutos em campo por partida disputada.