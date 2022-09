Felipe Melo - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 16/09/2022 14:00

Rio - Um dos jogadores mais polêmicos da atualidade no Brasil, Felipe Melo terá detalhes inéditos de sua carreira e vida pessoal revelados. De acordo com o portal "Notícias da TV", o volante do Fluminense assinou contrato com a Record e será tema de um documentário. A previsão de estreia é para novembro, junto à Copa do Mundo.

A ideia é que a produção seja disponibilizada no PlayPlus, plataforma de streaming da Record. Alguns trechos devem ser exibidos na TV aberta durante o programa "Domingo Espetacular". As filmagens já começaram na casa do jogador e no CT do Fluminense.

Um dos temas mais polêmicos, a Copa de 2010, já rendeu declarações fortes de Felipe nas primeiras filmagens. O jogador criticou a convocação de Dunga e colocou a culpa de um dos gols da Holanda sobre o Brasil, quando a seleção foi eliminada, no goleiro Júlio César.