Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense só tem a disputa do Campeonato BrasileiroETTORE CHIEREGUINI//ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/09/2022 22:00 | Atualizado 16/09/2022 00:25

São Paulo - O sonho do bicampeonato da Copa do Brasil se encerrou para o Fluminense. Em uma atuação bastante desorganizada do time de Fernando Diniz, o Tricolor foi castigado com a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. O Timão fará a final do torneio contra o Flamengo, que eliminou o São Paulo.

Com a eliminação, o Fluminense volta todas as suas atenções para o Brasileirão. No domingo, o Tricolor irá encarar o Flamengo em duelo entre duas equipes que ocupam as primeiras colocações da tabela. O Rubro-Negro está em terceiro e o clube das Laranjeiras na segunda colocação.

A partida começou com o Corinthians dificultando a saída de bola do Fluminense. O Tricolor era pressionado no seu campo de defesa e não conseguia se sentir à vontade. Porém, os paulistas também não eram tão efetivos em finalizações.

Arias e Matheus Martins em raros momentos ofensivos fizeram Cássio trabalhar e Renato Augusto em bela finalização de fora da área também exigiu bela defesa de Fábio. No entanto, aos Aos 33 minutos, os donos casa abriram o placar. Fábio repôs a bola com chutão, mas Balbuena fez o corte. A bola chegou até Róger Guedes, que tocou de primeira para Renato Augusto. Sem marcação e com o goleiro do Flu mal posicionado, o meia finalizou rápido e no canto para estufar as redes do Flu.

Precisando da virada, Fernando Diniz tirou o volante Wellington e colocou o meia Nathan. Com o time mais ofensivo, o Fluminense passou perto logo no primeiro minuto de jogo. Arias recuperou a bola no campo de ataque e tocou para Nathan. O camisa 13, por sua vez, acionou Caio Paulista, que estava dentro da área. O lateral-esquerdo bateu firme, mas Cássio fez grande defesa e mandou para escanteio.



A principal chance do Fluminense veio com Jhon Arias, aos 14 minutos da etapa final. Primeiro, Yuri Alberto derrubou Nino na intermediária. O árbitro, então, assinalou a falta. Na cobrança, o colombiano bateu firme, e a bola carimbou o travessão de Cássio. Mesmo com o Fluminense melhor em relação ao primeiro tempo, o Corinthians não deixou de chegar com perigo ao campo de ataque. Nesse sentido, uma das melhore chances do Timão veio aos 25 minutos. Ganso perdeu a posse de frente para a área do Flu, e a bola chegou até Yuri Alberto. O centroavante bateu colocado de perna esquerda, mas mandou para fora.

Na reta final da partida, Diniz fez mais mudanças colocando Felipe Melo, Michel Araújo e Marrony em campo. As alterações deixaram o Tricolor mais desorganizado. Com isso, os paulistas mataram a partida. Já nos acréscimos, Adson tabelou com Yuri Alberto e acionou Giuliano. Cara a cara com Fábio, o meia não desperdiçou e fez o segundo do Timão. E ainda teve tempo para fazer o terceiro. No último lance do jogo, Yuri Alberto tocou para Adson, que já estava dentro da área. O camisa 28 cruzou rasteiro, e Felipe Melo mandou contra a própria meta.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fluminense

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 15/09/2022, às 20h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

Quarto árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Nathan (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Renato Augusto, aos 33'/1ºT (1-0), Giuliano, aos 45'/2ºT (2-0) e Felipe Melo (Contra), aos 48'/2ºT (3-0)

CORINTHIANS (Técnico: Vítor Pereira)

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Xavier, aos 47'/2ºT) e Renato Augusto (Giuliano, aos 32'/2ºT); Gustavo Silva (Adson, aos 32'/2ºT), Róger Guedes (Matheus Vital, aos 31'/2ºT) e Yuri Alberto (Lucas Piton, aos 49'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier (Michel Araújo, aos 40'/2ºT), Nino, Manoel (Felipe Melo, aos 31'/2ºT) e Caio Paulista (Marrony, aos 31'/2ºT); Wellington (Nathan, 00'/2ºT), Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins (Willian, 18'/2ºT), Jhon Arias e Germán Cano.