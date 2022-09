COPA DO BRASIL 2022, CORINTHIANS X FLUMINENSE - Fausto Vera jogador do Corinthians disputa lance com John Arias jogador do Fluminense durante partida no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Copa do Brasil 2022. - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO

COPA DO BRASIL 2022, CORINTHIANS X FLUMINENSE - Fausto Vera jogador do Corinthians disputa lance com John Arias jogador do Fluminense durante partida no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Copa do Brasil 2022.ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO

Publicado 15/09/2022 23:06

A eliminação do Fluminense da Copa Brasil custou caro. Como não avançou à final, o Tricolor deixou de assegurar R$ 25 milhões, que é o valor dado ao vice-campeão da competição.

Este, portanto, seria o "pior cenário" se o Flu estivesse na final. No melhor, receberia R$ 60 milhões, que é a premiação dada ao campeão.



O Fluminense, portanto, deixa a Copa do Brasil 2022 depois de ter arrecadado R$ 16,8 milhões: R$ 1,9 milhão pela terceira fase; R$ 3 milhões pelas oitavas de final; R$ 3,9 milhões pelas quartas de final; R$ 8 milhões pela semifinal.

Em tempo: agora, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada da competição.