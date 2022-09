Fernando Diniz terá novas peças na volta da semifinal da Copa do Brasil - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/09/2022 13:14

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Corinthians, válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em comparação ao primeiro duelo, no Maracanã, Fernando Diniz terá duas perdas. O treinador não tem mais o volante Nonato, vendido ao Ludogorets, da Bulgária, e não poderá contar com André, também pelo meio-campo, por suspensão.

Se achar um substituo para Nonato já vem sendo uma dor de cabeça para Diniz, nesta partida contra o Corinthians o técnico terá que fazer mais uma mudança com a perda de André, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

A partir disso, os favoritos para vaga de primeiro volante são Felipe Melo e Wellington, enquanto para segundo volante são Yago Felipe e Martinelli. Calegari e Nathan correm por fora como menos cotados. O restante do time deve ser o mesmo já acostumado do técnico e dos torcedores.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Felipe Melo (Wellington), Yago (Martinelli) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.