Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 15/09/2022 10:27

Rio - Os jogadores do Fluminense terão um "combustível" a mais para a semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena. Na última quarta, véspera do jogo decisivo, a diretoria tricolor acertou com funcionários e jogadores os salários de agosto, que estavam atrasados.

A estratégia não é novidade no Fluminense. Nas quartas de final, contra o Fortaleza, houve o mesmo cenário, com o clube colocando os vencimentos em dia poucas horas antes do confronto, como uma injeção de ânimo no elenco.

No jogo de ida da semifinal, Fluminense e Corinthians empataram em 2 a 2 no Maracanã. Quem avançar estará classificado para enfrentar o Flamengo na grande decisão da Copa do Brasil.