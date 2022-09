Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Mário Bittencourt, presidente do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/09/2022 16:40

VEJA A NOTA DIVULGADA PELO FLUMINENSE

Fluminense e BTG Pactual avançaram mais uma etapa no trabalho de elaboração do projeto de investimento qualificado no clube. Em reunião realizada na última terça-feira (6/9), em São Paulo, o presidente Mário Bittencourt foi recebido por sócios do banco para discutir as ações desta que é a etapa de interlocução com o mercado. As duas instituições também discutem os detalhes em torno da melhor estrutura para a potencial transação.



As conversas entre o Fluminense e o BTG Pactual se iniciaram no ano passado. Em junho deste ano, foi assinado o mandato formal que deu ao banco o direito exclusivo de assessorar o clube na definição da estratégia e processo de busca de investidores.



Na primeira etapa deste trabalho, o banco analisou os aspectos operacionais e financeiros do clube, numa espécie de avaliação de performance de resultados da gestão que vem sendo conduzida. Após três anos e meio de reestruturação e recuperação financeira do Fluminense, identificou-se enorme potencial, uma vez que a gestão cautelosa das contas e os indicadores de performance esportiva projetam resultados muito positivos.



Na etapa seguinte, o banco propôs alternativas para execução do processo, com base em um aprofundamento ainda maior nos números, contratos e potencial dos ativos. Mas o desenho final, a ser levado ao Conselho Deliberativo, ainda depende da etapa de uma primeira inteiração com o mercado, assumindo que o feedback dos investidores indicará o modelo mais benéfico para o clube.



O relatório com avaliação de ativos e registros contábeis ainda não poderá ser divulgado por restrição contratual e confidencialidade. Avaliações feitas até aqui pelo Banco demonstram que o trabalho de reestruturação dos últimos anos foi extremante eficaz e que a chegada de futuros investidores poderá acelerar o movimento de expansão projetado pela atual gestão.