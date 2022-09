Após aposentar sua carreira de jogador de futebol, Fred está pensando no futuro - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 14/09/2022 15:27

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred se aposentou oficialmente no dia 9 de julho, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. O ex-jogador, de 38 anos, vai comentar a Copa do Mundo de 2022 pela Rede Globo, no entanto, o artilheiro tem adotado uma postura discreta em relação a sua presença em programas de TV. As informações são do portal "NetFlu".

De acordo com o veículo, Fred recusou entrevistas em programas de Serginho Groisman, Ana Maria Braga e Fábio Porchat, da emissora global, assim como os apresentados por Faustão, na Band, e Danilo Gentili, no SBT. Isso porque ele segue estudando possibilidades para a carreira como influencer, administrador ou gestor de futebol, assim como não descarta virar treinador em um futuro.

A única aparição midiática de Fred depois de se aposentar foi no podcast "PodPah", mas porque envolvia publicidade. Excluindo isso e as entrevistas para o site oficial do Fluminense, assim como a "FluTV", o ex-jogador mantém o silêncio.

Ídolo do Fluminense, Fred teve duas passagens pelo Tricolor, disputou um total de 382 jogos e fez 199 gols. Ele conquistou o bicampeonato carioca, em 2012 e 2022, foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012, e campeão da Primeira Liga, em 2016.