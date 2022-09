Faixa e medalha de campeão carioca do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 13/09/2022 21:58

Nesta terça-feira, o Fluminense lançou uma série de produtos especiais em celebração ao título do Campeonato Carioca de 2022. Dentre eles, estão: um livro inédito que conta histórias da conquista, a faixa de campeão, a medalha oficial (com certificado de autenticidade) e uma camisa autografada pelo elenco tricolor.

Em nota, o clube explicou que os produtos serão adquiridos através de cotas de um crowdfunding - arrecadação de recursos de forma coletiva. Este crowdfunding será feito através do site www.kickante.com.br/vaquinha-online/fluminense-eterno-campeao . Todos os recursos arrecadados na campanha de pré-venda exclusiva, vale destacar, serão destinados para melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

Abaixo, confira a nota do Fluminense com mais informações:

Com tiragem limitada, o livro não chegará às lojas e será comercializado de maneira exclusiva no crowdfunding. A obra conta com 132 páginas, recheadas de imagens exclusivas e textos inéditos de Abel Braga, Germán Cano e Fred. O livro terá formato quadrado (28cm x 28cm), capa dura e será feito com papel couchê 170g.



Além disso, o torcedor tem a oportunidade de adquirir outros dois itens exclusivos, ambos oficiais do clube: a medalhas e a faixa originais, idênticas aquelas entregues aos atletas que fizeram parte do título. E ainda: a possibilidade de adquirir uma camiseta oficial do Fluminense, fabricada pela Umbro, de cor branca, tamanho P, M, G ou GG, com autógrafos de atletas que fizeram parte da campanha.

Todos os produtos devem ser retirados a partir de 7 de novembro, nos horários de funcionamento do Balcão da Sala de Troféus do Fluminense, em Laranjeiras, acompanhando de documento de identidade, e comprovante do pedido. Eventuais agendamentos devem ser feitos pelo e-mail flumemoria@fluminense.com.br.

Os itens estarão disponíveis até o fim de janeiro de 2023. Se não forem resgatados até lá, serão usados para fins institucionais. Se comprador não for morador do Rio ou não puder comparecer à sede, ele poderá receber os itens via Sedex em sua residência, arcando com os custos da entrega.

CONFIRA TODAS AS COTAS DO CROWDFUNDING



R$ 5,00 - GOL DE AGRADECIMENTO

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto



R$ 100,00 - GOL DO LIVRO

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022"



R$ 1.200,00 - GOL DA FAIXA E DA MEDALHA

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022" + kit com faixa e medalha oficiais (idênticas aquelas entregues aos atletas que fizeram parte do título) e certificado de autenticidade



R$ 2.000,00 - GOL DA CAMISETA

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022" +kit com faixa e medalha oficiais (idênticas aquelas entregues aos atletas que fizeram parte do título) e certificado de autenticidade + camisa oficial do Flu/Umbro branca, modelo 2021/2022, autografada por atletas que fizeram parte da campanha