Publicado 13/09/2022 17:28

Rio - O Fluminense acertou nesta terça-feira a renovação do goleiro Pedro Rangel, de 22 anos, até o fim de 2026. O jogador, que antes tinha vínculo até 2024, é considerado uma promessa das categorias de base e apontado como sucessor de Marcelo Pitaluga, revelação que foi negociada com o Liverpool, da Inglaterra, em 2020.

Pedro Rangel já atuou pelos profissionais do Fluminense em duas partidas do Campeonato Carioca em 2021. Na ocasião, o Tricolor escalou um time recheado de garotos para dar férias ao elenco principal nas rodadas iniciais. Atualmente, é titular do time sub-23, que está na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

No Fluminense desde 2019, Pedro Rangel chegou ao Fluminense emprestado pelo Itapirense-SP e foi comprado em definitivo. O Tricolor pagou R$ 100 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta.